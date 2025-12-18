В Татарстане закупят лекарства для лечения онкологии на 37,8 млн

В Татарстане на поставку лекарственных средств для лечения онкологических и ряда тяжелых хронических заболеваний выделят 37,8 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

Препарат предназначен для лечения злокачественных новообразований, в том числе острого лимфолейкоза, рака легкого, молочной железы, печени, почки, пищевода, кожи, а также лимфогранулематоза, сарком и герминогенных опухолей.

Всего планируется поставить 54 тыс. упаковок. Стоимость одной штуки варьируется от 615 до 805 руб. Поставка запланирована в течение 2026 года.

Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Анна Кайдалова