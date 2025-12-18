В Самарской области РЖД оштрафовали за незаконное трудоустройство двух бывших госслужащих

В Октябрьске Самарской области суд назначил штрафы в общей сумме 140 тыс. руб. ОАО «РЖД» и бывшему начальнику депо Октябрьск за административное правонарушение по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году в эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск на работу приняли двух бывших сотрудников Сызранского ЛО МВД России на транспорте. В нарушение законодательства сведения о заключении трудовых договоров на предыдущее место службы направлены не были.

Руфия Кутляева