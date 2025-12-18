Аэропорт «Нальчик» увеличил прием пассажиров на 8,7%

В январе-ноябре 2025 года международный аэропорт «Нальчик» обслужил почти 167,8 тыс. пассажиров, что на 8,7% больше, чем в тот же период 2024 году, когда количество пассажиров достигло 154,5 тыс. человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Кабардино-Балкарии.

В 2024 году аэропорт «Нальчик» обслужил более 164 тыс. пассажиров. За этот период воздушная гавань выполнила почти 1 тыс. рейсов, как на прилет, так и на вылет.

За 11 месяцев 2025 года объем перевезенных грузов уменьшился на 2%, составив 47,6 т.

Наталья Белоштейн