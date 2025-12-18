В пермском «Колизее» открылся сэндвич-шоп с кофейным принтером

В ТЦ «Колизей Атриум» в техническом режиме начал работу сэндвич-шоп «Уно бистро». Об этом сообщает ИА «Текст».

В меню есть сэндвичи на итальянской фокачче с разными начинками и вкусами. Кроме того, планируется использовать кофейный принтер, позволяющий создавать на кофе рисунки, фотографии.

Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что сэндвич-шоп планировали открыть в ноябре. Проект запустил Сергей Шаклеин — бренд-шеф сети кофеен Red Cup, ресторана «Игрушки», кафе К16 и «Ранних пташек». «Уно бистро» располагается в помещении, которое раньше занимало азиатское бистро «Кобуцу».