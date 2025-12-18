«Братский острог» в Приангарье пополнился пороховым погребом

На территории музея под открытым небом «Ангарская деревня» завершились работы по сооружению порохового погреба. Музейный объект расположен на территории комплекса «Братский острог», сообщили в администрации Братска (Иркутская область).

В создании экспозиции порохового погреба приняли участие реконструкторы из Волгограда, Новосибирска и Москвы. По словам заведующего архитектурно-этнографическим музеем «Ангарская деревня» Максима Глушенко, пороховой погреб воссоздан таким, каким он был в XVII веке. «Наш подрядчик постарался и нашел кирпич, который по фактуре очень похож на кирпич XVII века. И ворота сделаны кованые — это кузнечная работа»,— отметил он.

Экспозиция включает макеты огнестрельного оружия и пули, средневековые луки и стрелы, бердыши, пороховые бочки, кожаные сумки, колчаны и чехлы для лука. Это единственный в мире деревянный пороховой погреб, который демонстрирует быт русских служилых своей эпохи, подчеркнули в мэрии Братска.

Михаил Кичанов