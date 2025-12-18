Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, когда фрукт начали поставлять в Россию.

Где именно впервые начали выращивать мандарины, в точности неизвестно. Возможно, в Иране, может быть, в Японии, ну, скорее всего, в древнем Китае. Два мандарина — традиционный китайский новогодний сувенир, пожелание благополучия, потому что золото и пара мандаринов на китайском звучит почти одинаково. В России же об этих фруктах не знали до середины XIX века, пока Иван Гончаров в сборнике очерков «Фрегат "Паллада"» не описал увиденные в Гонконге фрукты, похожие, по его словам, на мелкие, но очень сладкие и ароматные апельсины. Поставлять их в Россию начали в XX столетии, как экзотическую диковину. А для СССР главными поставщиками стали Абхазия и Марокко. Урожай там собирают в ноябре, как раз к Новому году мандарины появлялись на прилавках, хоть и в дефиците. И тут же полагалось непременно достать хотя бы кило к новогоднему столу. Сейчас мандарины можно есть круглый год — ну, традиция требует подождать до зимы. Пахнет мандаринами — скоро Новый год.

Павел Шинский