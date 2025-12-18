«В конце XI века паломники из итальянского города Бари выкрали мощи»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о местах, связанных с жизнью и смертью Николая Чудотворца.

И еще про святого Николая: у нас он более известен как покровитель путешествующих и вообще как-то очень близок русскому сердцу. Я более всего люблю образ Николы Можайского с огромным храмом, который он держит на ладони, — такой строитель. Плюс он, конечно, окормляет всех моряков, помогает невинно оклеветанным. А еще женщины молятся именно ему от безбрачия, бесплодия и прочих женских неурядиц с приставкой «без». Он служил в бывшем греческом храме Артемиды, ставшим христианским, претерпевал длительные гонения римских цезарей, долго сидел в узилище. Скончался и был похоронен в саркофаге на территории места своего епископского служения. Сейчас сохранились стены древнего храма и пол, возможно, помнящий шаги Николая Угодника. Раскопки здесь начали русские, когда во время Крымской войны 1853-1856 годов российский император Николай I выкупил храм и землю под ним у Османской империи.

Сохранились в изобилии обломки колонн и капителей в атриуме храма, резные головки на стенах. И самый первый, очень простой мраморный саркофаг, где изначально упокоился епископ Николай. Он незаметно стоит в узком нефе, на проходе, не привлекая внимания экскурсантов. Наш исторически продвинутый гид указал на святыню, можно было потрогать дно открытого саркофага. Кстати, обнаружили его совсем недавно — в 2022 году. С античным храмом прочно соединено строение V века н. э., возведенное уже после смерти Николая. Первый храм во имя его с самым первым, как считается, изображением святителя на одной из стен. В приделе самой христианской церкви, носящей его имя, находится более известный саркофаг, куда в пятом столетии и перенесли мощи святого. Этот склеп выглядит гораздо праздничнее, изукрашен резьбой по камню, а передняя стенка проломлена. Пробили ее в конце XI века паломники из итальянского города Бари, под предлогом спасения святых мощей от турок-сельджуков они выкрали мощи. С тех пор западная церковь более чтит Николая Барийского. А для православных день перенесения мощей в Бари — 22 мая — это праздник Николы Летнего.

Дмитрий Буткевич