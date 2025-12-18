Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, что может помочь при проблемах со сном.

Бессонница заставляет мозг работать в дневном режиме даже ночью. Австралийские ученые объяснили, что хронические перебои со сном фундаментально ломают внутренние биоритмы, из-за этого мысли могут не покидать вас все 24 часа и так по кругу. В исследовании, опубликованном в журнале Sleep Medicine, проанализировано, как меняются когнитивные способности в течение суток у людей с бессонницей в сравнении со здоровыми испытуемыми. Участники эксперимента находились в постели и каждый час заполняли анкету о своем самочувствии. У тех, кто не имел проблем со сном, активность мозга переключалась с дневного решения проблем на отстраненность в ночные часы. А вот участники с бессонницей продолжали решать мыслительные головоломки, пик же когнитивной активности в этой группе был смещен более чем на шесть часов.

Исследователи сделали вывод, что биологические часы этих участников не просто сдвинуты, а пляшут в хаотичном танце, мешая выработке мелатонина. Тело просто не понимает, когда наступает день для активности, а когда — ночь для отдыха. И все попытки лечь пораньше терпят крах. Организм тратит все силы на то, чтобы противиться своему естественному расписанию, отсюда же изматывающая усталость, туман в голове и чувство, что вы совсем не живете. Но в этом исследовании есть и надежда. Как подчеркнули учение, лечение бессонницы — это не только снотворное и поведенческая терапия, но также точная персональная синхронизация жизни со сбившимися, но все еще тикающими биологическими часами с помощью дневного света и жесткого распорядка. И тогда, возможно, мозг успеет решить все ребусы до захода солнца.

