Самарский пассажирский перевозчик «Самара Авто Газ» ввел в эксплуатацию 117 новых автобусов модели Lotos 105 C02, сообщили в администрации города.

Автобусы распределили по шести маршрутам: № 1 («Красная Глинка — ЖД-вокзал»), № 26 («Автостанция „Аврора“ — Сухая Самарка»), № 37 («14-й мкрн — Хлебная пл.»), № 50 («ул. Батайская — поликлиника»), № 76 («113-й км — Военный городок-2») и № 79 («Барбошина поляна — Прибрежный»).

Новые автобусы произведены в Набережных Челнах и имеют вместительность до 92 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, электронными информационными панелями и USB-портами для зарядки мобильных устройств.

По данным областного минтранса, в этом году «Самара Авто Газ» обновил автобусный парк на 90%. Всего в 2025 году перевозчиками при поддержке правительства региона приобретены более 300 единиц пассажирского транспорта.

Сабрина Самедова