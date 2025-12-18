Арбитражный суд поддержал Самарское УФАС в деле против тату-салона

Самарская тату-студия попыталась оспорить в суде решение Управления федеральной антимонопольной службы по региону, признавшего рекламу салона ненадлежащей. По данным ведомства, действия организации могли сформировать неверное представление об условиях оказания услуг и ввести потребителей в заблуждение.

Самарское УФАС России установило, что рекламируемые тату-салоном манипуляции, включая дермапигментацию, перманентный татуаж и удаление татуировки, относятся к медицинским услугам. В соответствии с ч. 7 ст. 24 ФЗ от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе», реклама медицинских услуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний и указанием на необходимость получения консультации специалистов. В рекламном объявлении тату-студии такая предупредительная информация отсутствовала, что могло ввести потребителей в заблуждение.

Арбитражный суд в итоге поддержал позицию УФАС.

Андрей Сазонов