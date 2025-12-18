В Кисловодске отремонтируют 11 дорог за 225 млн рублей

До конца 2025 года в Кисловодске завершат капитальный ремонт 11 дорог. На дорожные работы направлено более 225 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт дорог ведется в переулках Дачном, Кирпичном, Черкасском, улицах Пионерской, Восточной, Революции, Кремушкинской, Профинтерна, Кутузова и Линейной, а также в пос. Аликоновка по ул. Тенистой.

Отмечается, что на некоторых улицах асфальтовое покрытие появится впервые.

Наталья Белоштейн