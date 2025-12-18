На трассе М-5 в Челябинской области ввели ограничения для автобусов и грузовиков

Из-за сильного снегопада и гололеда на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ограничили движение для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Дорога для общественного транспорта и большегрузов закрыта от подъезда к Чебаркулю до Иглинского района Республики Башкортостан. Запрет сохраняется до 10:00 19 декабря. При необходимости ограничения продлят. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Ранее на этом участке трассы М-5 «Урал» ограничивали движение для автобусов и грузовиков на сутки, с 16:00 15 декабря до 16:00 16 декабря.

Виталина Ярховска