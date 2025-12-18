Банк «Йошкар-Ола» на день разместил 215 млн рублей в Банке России

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) сообщил о размещении 215 млн руб. временно свободных средств на однодневном депозите в Банке России. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Сумма соответствует 10,12% от стоимости активов банка. По состоянию на 1 июля 2025 года активы банка оценивались в 2,1 млрд руб.

Депозит был размещен 17 декабря 2025 года в рамках операции «овернайт». Срок возврата средств и начисленных процентов установлен на 18 декабря 2025 года.

Сделка совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности и не относится к крупным.

Анна Кайдалова