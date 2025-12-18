В Самаре перед Новым годом проводятся рейды для контроля продаж пиротехники

В Самаре перед Новым годом проводится мониторинг точек, которые занимаются реализацией пиротехнической продукции. Рейды проводятся, чтобы выявить и пресечь реализацию несертифицированных, просроченных или небезопасных изделий, а также ликвидировать случаи незаконной лоточной торговли на улицах города. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Во время мониторинга точек проверяют наличие и подлинность документов на продукцию, легальность деятельности самого продавца. Также проверяется соответствие условий хранения и реализации, в том числе отсутствие хранения пиротехники в местах, для этого не предназначенных.

«На практике чаще всего сталкиваемся с одной и той же проблемой — продажей несертифицированных изделий. Поэтому повторю еще раз: пиротехнику нужно покупать только в официальных оборудованных торговых точках, где соблюдаются все требования законодательства. Только так мы можем быть уверены, что праздник в каждом районе Самары пройдет без происшествий», — отметил глава Советского района Самары Вадим Бородин.

Руфия Кутляева