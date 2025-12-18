Суд взыскал с курганского «Водного союза» штраф за загрязнение реки Тобол

Курганский городской суд поддержал постановление Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о загрязнении АО «Водный союз» реки Тобол (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). Организацию оштрафовали на 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения сотрудники управления Росприроднадзора выявили во время внеплановой выездной проверки. Выяснилось, что предприятие без разрешений сбрасывает сточные воды централизованной системы водоотведения в реку. Это приводит к загрязнению Тобола. Ведомство вынесло постановление о назначении административного наказания. Организация не согласилась с решением и обратилась в суд.

Суд поддержал постановление управления Росприроднадзора. Предприятие оштрафовали на 250 тыс. руб. Исполнение предписания об устранении нарушений контролирует ведомство.

Виталина Ярховска