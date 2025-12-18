Ставропольский фермер доплатил увольняемому 450 тысяч рублей

Сельскохозяйственное предприятие в Ставропольском крае выплатило бывшему сотруднику 450 тыс. руб. за работу в выходные и праздники после вмешательства Гострудинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, житель Предгорного округа обратился в контрольно-надзорный орган с жалобой на недостаточную сумму при расчете после увольнения. Проверка инспекции выявила, что в итоговую выплату не включили оплату за труд в нерабочие дни за весь период трудовых отношений.

После подключения Гострудинспекции руководство предприятия решило не затягивать разбирательства и перечислило работнику всю положенную ему сумму вместе с компенсацией за просрочку платежей.

Как сообщили в ведомстве, права заявителя восстановили полностью — общая сумма превысила 450 тыс. руб.

Валентина Любашенко