Новый год начнется с «Ландышами»: продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 января

Первой премьерой Нового 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru станет долгожданное продолжение одного из самых ярких проектов последних лет — «Ландыши». Премьера нового сезона, который получил название «Ландыши. Вторая весна» (18+), состоится в полночь 1 января и только на платформе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Во втором сезоне главную героиню в исполнении Ники Здорик ждут непростые испытания и интриги: борьба за огромное наследство, распад музыкальной группы, но, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится Сергей Городничий (ее муж-офицер из первого сезона) в продолжении истории, создатели сериала не раскрывают.

Трейлер:

Производством сериала «Ландыши. Вторая весна» занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером второго сезона выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Юрий Сапронов, автор идеи, продюсер и сценарист:

«Мы знаем, что продолжения сериала ждет огромное количество людей. Для многих “Ландыши” — это не просто сериал для развлечения, который посмотрел и забыл. Это история, в которой зрители почувствовали поддержку, тепло и надежду. Именно поэтому мы не могли не сделать им такой подарок к Новому году. Мы работали в очень плотном режиме: снимали сразу двумя съемочными группами, монтируем практически круглые сутки, проект все еще в процессе работы. Но самое главное — “Ландыши” вновь зацветут для зрителей на экране 1 января».

Ника Здорик, актриса:

«Для меня второй сезон — это более взрослая и честная история Кати. Ей предстоит сделать непростой выбор, пройти через потери и сомнения, но при этом сохранить веру в любовь. Мне кажется, зрители узнают в ней себя в моменты, когда страшно, больно, но все равно хочется идти дальше. Очень символично, что продолжение выходит именно 1 января как напоминание о том, что даже после самой долгой зимы обязательно приходит весна и начинается новая глава».

Музыка в «Ландышах» по-прежнему играет ключевую роль. 18 декабря музыкальный лейбл «Таврида.АРТ» выпускает альбом «Ландыши. Вторая весна», куда войдут шесть треков в исполнении «7 Станций» («Родина», «Найди меня» и «Никто тебя не ждет»), Наталики («Я тебя найду») и NANSI («Милый, потерпи» и «Про тебя, про меня»). Альбом уже доступен на «Wink Музыка» и других площадках. Автором саундтрека выступил автор-исполнитель, композитор и резидент арт-кластера «Таврида» Илья Аноприев, также работавший над музыкой к первой части истории. Всего для второго сезона было создано 10 оригинальных композиций, а в общей сложности в проекте прозвучит около 50.

В каждую серию второго сезона интегрирована ссылка на СВОИРОДНЫЕ.РФ — это платформа для психологической и социальной поддержки ветеранов СВО и их семей, созданная фондом «Защитники Отечества» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). На платформе собран максимум полезной информации, включая видеокурсы, по самым актуальным для этой аудитории темам.

Первый сезон об истории любви богатой наследницы Кати в исполнении Ники Здорик и простого офицера Лёхи, которого играет Сергей Городничий, стал настоящим сериальным хитом, покорившим миллионы зрителей. С момента премьеры в январе 2025-го сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» набрал более 100 миллионов просмотров на разных платформах и в телеэфире, прочно удерживая статус одного из главных российских сериалов 2025 года.

Первый сезон стал победителем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Импульс воздействия», а также получил награду «Московской Арт Премии» в номинации «Кино». Главные герои сериала Катя и Леха номинированы на премию «Герои Рунета». Кроме того, «Ландыши» заняли первое место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом (исследование НМГ и ЦСП «Платформа»). Согласно исследованию ведущего портала о кино и сериалах «Кино-Театр.Ру» второй сезон «Ландышей» вошел в лидеры самых ожидаемых российских сериалов.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

О сериале «Ландыши. Вторая весна» (18+)

Производство: «Всемирные русские студии», «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Режиссер: Илья Шпота

Режиссер второго юнита: Михаил Пипия

Авторы сценария: Рауф Кубаев, Василий Павлов, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Михаил Шишебаров

Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Маргарита Ермолаева

Художник по гриму: Кристина Битюцкая

Художник по костюмам: Татьяна Платонова

В ролях: Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Арина Савостьянова, Екатерина Эссен, Владислав Чербаев, Александр Гришин, Валерия Ланская, Анна Сафронова, Владимир Стержаков, Евгений Банифатов, Александр Карпиловский, Олеся Яппарова, Екатерина Семина, Дмитрий Блохин, Константин Новиков, Никита Суворов, Аруп Нанди, Михаил Астен, рэпер ST (Александр Степанов).

* * * Wink.ru — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы). Объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Wink.ru выпускает оригинальные сериалы-события для самой разной аудитории. В линейке Wink Originals более 50 проектов, среди которых такие хиты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «ГДР», «Балет», «Библиотекарь», «Плакса», «Чистые», «Любопытная Варвара» и другие. В 2025 году Wink.ru представил сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь», «Челюскин. Первые», «Между нами химия», «ВИА “Васильки”», «Фишер. Затмение», «Доктор Вера», «Ухожу красиво 2», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Берлинская жара», «Любопытная Варвара. Второй сезон», «Нам покер», «Обнальщик» и готовит премьеры других проектов. Wink.ru — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Т2.

*** ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13,4 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,8 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане