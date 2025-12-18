Связь для добрых дел: «Ростелеком» обеспечил интернетом «Пересвет-арену» в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» организовал канал связи на многофункциональной площадке «Пересвет-Арена» в Ростове-на-Дону для работы организаторов и онлайн-трансляции финального мероприятия «Доброфест-2025», приуроченного к празднованию Дня добровольца России. В зрительном зале «Пересвет-Арены» специалисты компании также развернули Wi-Fi. При нестабильной мобильной связи это обеспечило для участников фестиваля постоянный доступ в интернет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Инфраструктуру на площадке мы заложили еще на этапе строительства, поэтому смогли оперативно обеспечить организаторов качественной и стабильной связью. Для нас важно, чтобы технологии стали инструментом, который усиливает возможности людей. Если связь помогает волонтерам быть услышанными и объединять вокруг себя других, значит, она работает по назначению».

Участниками финального дня фестиваля на «Пересвет-Арене» стали порядка 400 добровольцев Ростовской области, внесших значительный вклад в развитие добровольческой деятельности на территории региона. При помощи интернет-трансляции к ним присоединились еще около тысячи зрителей из разных регионов России.

Алина Литвиненко, директор ГАУ РО «Донволонтер»: «Финальный день — это плотный график, много участников и одновременная работа нескольких команд. Связь использовалась для координации, трансляции и технического сопровождения программы. Благодаря этому к финалу смогли подключиться зрители из других регионов, а сами добровольцы получили возможность свободно работать и общаться онлайн».

В рамках мероприятия прошли выставки, мастер-классы акции #МЫВМЕСТЕ по изготовлению новогодних игрушек для Центра помощи детям, а также церемония вручения региональной премии «Добро на Дону». Участникам вручили почетные знаки «Лучший доброволец Ростовской области», «Лучший организатор добровольческой деятельности» и награды в других номинациях.

Для «Ростелекома» поддержка молодежных и общественных инициатив — часть долгосрочной стратегии. Компания видит свою роль в том, чтобы быть надежным технологическим партнером, помогать проектам расти, раскрывать потенциал их участников и создавать условия для развития образования, творчества и новых идей.

Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах «Ростелекома» можно на сайте компании, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/