ИИ-помощник ПСБ для бизнеса назван лучшим банковским чат-ботом

Бизнес-ассистент банка ПСБ «Катюша» четвертый год подряд признан лучшим на российском рынке банковских чат-ботов по результатам исследования консалтингового агентства Markswebb. «Катюша» лидирует по степени автоматизации операций и качеству разговорного интерфейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПСБ Фото: ПСБ

В ходе исследования эксперты подтвердили, что <«Катюша» от ПСБ — единственный бот для бизнеса, где предприниматели могут совершать полноценные финансовые действия без перехода в другие каналы дистанционно-банковского обслуживания, что уменьшает ошибки, снижает нагрузку на операторов и повышает доверие клиентов. Чат-бот умеет отправлять платежи, выставлять счета, делать выписки и показывать информацию по счету. Непосредственно в диалоге пользователи могут осуществлять переводы между своими счетами, оплату по QR и фото счета, а также проводить платежи по шаблонам.

Кроме того, чат-бот «Катюша» полностью закрывает консультационные вопросы по банковским сервисам и предпринимательской деятельности: от входа в банк до установки и настройки приложения.

Бизнес-ассистент решает не только финансовые вопросы предпринимателей, но и помогает с повседневными задачами, в частности, формирует карточки товаров для маркетплейсов, составляет вакансии и описания должностей для подбора персонала и создает контент для продвижения бизнеса в соцсетях.

«Банк ПСБ несколько лет подряд подтверждает лидерство на рынке ассистентов для предпринимателей, из года в год повышая уровень развития российского финтеха и степень интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

За 2025 год «Катюша» обработала более 200 тысяч запросов и помогла более 90 тысячам клиентов, обеспечив пользователям высокое качество клиентского опыта и всестороннюю поддержку», —

отметил Дмитрий Шенберг, заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ.

В 2025 году ПСБ первым на рынке в сегменте МСБ внедрил в чат-бота для бизнеса технологию RAG, что позволило в восемь раз увеличить решение вопросов пользователей. В текстовый чат-бот были добавлены новые опции: в частности, бизнес-ассистента научили решать технические вопросы, связанные c торговым эквайрингом, предлагать оптимальный тарифный план при открытии счета, создавать контент-план для соцсетей и описание вакансий. Также ПСБ провел редизайн «Катюши»: через образ русской красавицы в футуристичном костюме банк демонстрирует синергию национальной идентичности и новых технологий.

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912, Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года