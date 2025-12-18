В Челябинской области контрактника отправили на шесть с половиной лет в колонию

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что контрактник проводил предоставленный отпуск в Саткинском районе и не вернулся на службу без уважительных причин. В части он незаконно отсутствовал девять месяцев. После этого военного задержали сотрудники военной комендатуры.

Контрактник признал вину и раскаялся в содеянном. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, ему назначили наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска