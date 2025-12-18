Медаль имени Матрены Вольской предложили учредить в Нижегородской области

В Нижегородской области предложили учредить медаль имени участницы Великой Отечественной войны Матрены Вольской. Законопроект, подготовленный молодежным парламентом, в декабре 2025 года поступил на рассмотрение в региональное заксобрание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура «Матрена Вольская с детьми», открытая в 2020 году в Городце

Фото: администрация Городецкого округа Скульптура «Матрена Вольская с детьми», открытая в 2020 году в Городце

Фото: администрация Городецкого округа

Матрена Вольская (1919 — 1978) — советская учительница, партизанка, кавалер ордена Красного Знамени. Летом 1942 года она вывела с оккупированной территории Смоленской области детей в советский тыл и доставила их в город Горький. После войны Матрена Вольская работала в школе села Смольки в Городецком районе Нижегородской области.

Медалью предлагают награждать жителей региона за вклад в обеспечение прав несовершеннолетних, работу по формированию у подрастающего поколения «высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к защите интересов Родины».

Ежегодно медалью могут быть награждены не более 60 человек. Решение будет принимать заксобрание по согласованию с губернатором. Ходатайствовать о награждении смогут депутаты, губернатор, руководители исполнительных органов госвласти и МСУ, организации и общественные объединения.

Затраты предлагается покрывать за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание заксобрания.

