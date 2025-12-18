Астраханское УФАС за год оштрафовало нарушителей на 80 млн руб.

В Астраханском управлении ФАС подвели итоги деятельности за 11 месяцев текущего года. Основными направлениями контроля стали реклама, технологическое присоединение к сетям и государственные закупки, сообщает «МК в Астрахани».

За указанный период в сфере рекламного законодательства ведомство рассмотрело около 100 обращений от граждан и организаций. По их материалам было возбуждено 12 дел, рекламу признали ненадлежащей. Наибольшее число нарушений касалось продвижения финансовых и медицинских услуг, где законодательство устанавливает строгие требования.

Наиболее финансово весомые результаты УФАС достигло в сфере технологического присоединения к электрическим и другим инженерным сетям. По итогам проверок хозяйствующие субъекты получили 146 штрафов на общую сумму более 80 млн руб. Основную часть санкций получили компании, которые занимают доминирующее положение на рынке и нарушают установленные процедуры и сроки подключения.

В сфере госзакупок УФАС региона провело 186 контрольных мероприятий. В результате специалисты выявили более 30 нарушений контрактного законодательства, выдали 55 предписаний и возбудили около 350 административных дел.

Марина Окорокова