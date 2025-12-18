Депутаты отказали в юрпомощи нижегородским педагогам и работникам скорой

Заксобрание Нижегородской области (ЗСНО) на заседании 18 декабря не одобрило бесплатную государственную юридическую помощь педагогам и работникам скорой медпомощи. 34 депутата из присутствующих 42 проголосовали против инициативы, подготовленной фракцией «Справедливая Россия — за правду». Семь человек поддержали, один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроектом предлагалось право на бесплатную юрпомощь по вопросам, связанным с возмещением вреда, полученного при исполнении служебных обязанностей. А также по вопросам защиты чести и достоинства. Аналогичный закон принят в Саратовской области.

Правоохранительные органы расследуют факты нападений, прокуратура возбуждает и сопровождает в мировом суде дела об административной ответственности за оскорбление. Но моральный ущерб работники взыскивают самостоятельно, рассказала руководитель фракции Татьяна Гриневич.

Она отметила, что в случае с педагогами их конфликты с учениками и родителями нередко сопровождаются оскорблениями и угрозами. «Родители и ученики четко знают свои права, однако мало кто хочет помнить о своих обязанностях»,— высказалась депутат, добавив, что эти работники получают не самую высокую зарплату.

У Минюста и правового управления ЗСНО возражений на законопроект не было. От прокуратуры поступило замечание по формулировкам. Правительство региона дало отрицательный отзыв. В нем в том числе указано, что помощь отдельной категории медиков нарушает принцип равенства по отношению к остальным. Кроме того, в финансово-экономическом обосновании прописано, что затраты будут идти в рамках текущих лимитов. В правительстве считают, что допрасходы все же потребуются, однако из-за отсутствия статистики нельзя их просчитать.

Татьяна Гриневич предлагала принять закон пока только в первом чтении и потом отработать все замечания, но большинство коллег ее не поддержало.

Добавим, фракция «СРЗП» в заксобрании насчитывает двух депутатов. 39 человек состоят во фракции «Единая Россия», пять — в «КПРФ», два — в «ЛДПР» и один представляет партию «Новые люди».

Ирина Швецова