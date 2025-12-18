Вопрос о передаче имущества «Облкоммунэнерго» будет рассмотрен через год

Решение по передаче имущества ОГУЭП «Облкоммунэнерго» сетевой компании отложено на один год, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая на сессии законодательного собрания 18 декабря.

«Буквально вчера я вернулся из Москвы с обнадеживающими новостями: наши аргументы были услышаны, мы нашли понимание по этому важному для Иркутской области вопросу. Решение по передаче имущества "Облкоммунэнерго" отложено на один год. Ждем официального распоряжения правительства РФ. За это время мы должны определиться, как эта структура будет работать в новых экономических реалиях»,— прокомментировал глава региона.

В сентябре 2025 года правительство России постановлением установило критерии отнесения электросетевых организаций к территориальным. Согласно документу, ОГУЭП должно было перейти к системообразующей территориальной сетевой организации, которой в Иркутской области на 2025-2029 годы определено АО «Иркутская электросетевая компания».

«Облкоммунэнерго» включает 12 структурных подразделений, обслуживает более 3 тыс. трансформаторных подстанций и свыше 10 тыс. км электрических сетей разного класса напряжения.

Лолита Белова