Мелодии, Малиновка или миниатюра

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить танцевальные вечера, камерные и поп-концерты, увидеть драматические и комедийные спектакли, принять участие в мастер-классах и экскурсиях. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

19 декабря в 20:00 в пространстве Парк Культуры в Ставрополе — вечеринка «Студенческая пятница». По словам организаторов, их план прост: собрать друзей, позаботиться о билетах, погрузить в атмосферу места, не дать повода для тревог и волнений.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

21 декабря в 16:00 в Ставропольской картинной галерее художника Павла Гречишкина — концерт «Мелодии Рождества». В исполнении камерного хора и солистов Ставропольской городской капеллы прозвучат произведения И. С. Баха, С. Франка, Ф. Шуберта, Дж. Л. Пьерпонта и др. великих композиторов.

Стоимость билетов — 400 руб. (12+)

21 декабря в 20:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol выступит группа «СЛОТ». Рок-коллектив из Москвы представит новый альбом, который поклонники группы ждали более четырех лет. 11 трэков исполнит новая солистка группы Дарья Равдина.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

20 декабря в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — спектакль «Единственный наследник» по пьесе французского драматурга Жана-Франсуа Реньяра. Действие происходит в Париже в богатом доме. Глава семьи — пожилой мужчина Жеронт — уже слаб. Семья готовится к его кончине. Однако почтенный Жеронт не планирует умирать, а затевает женитьбу на возлюбленной его племянника.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

21 декабря в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — постановка «Жизнь прекрасна». 1929 год. Венеция. Карнавал. Герои спектакля —известная актриса и кинорежиссер, которые были на карнавале и вернулись в номер дорогого отеля. Но тут в их номер на четвертом этаже проникает безнадежно влюбленный в актрису поклонник.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

21 декабря в 19:00 в концертном зале им. Ф. Шаляпина в Ессентуках — спектакль «Свадьба в Малиновке». Одна из самых знаменитых советских оперетт, которая давно разошлась на цитаты. Популярность «Свадьбы в Малиновке» увеличилась после выхода на экраны одноименного фильма (в 1967 году), где роли исполнили Зоя Федорова, Михаил Водяной, Михаил Пуговкин, Евгений Лебедев и др. известные актеры.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Елки 12». Девятилетний Ваня из Кирова узнал о расставании родителей и отправился в Великий Устюг к Деду Морозу, чтобы попросить его о настоящем чуде.

Стоимость билетов — от 460 руб. (12+)

Еще одна новинка — «Мышиный переполох». Рождественские хлопоты в загородном доме обернулись кошмаром для дружной семьи мышей. К ним в дом пожаловали люди. Серые «хозяева» решили избавиться от непрошеных гостей.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Для любителей хоррора — «Астрал. Дом№13». Картини приехала учиться в Джакарту. Девушка решила снять комнату в старом общежитии. Но ей надо принять три условия: быть дома за час до заката, не выходить до рассвета и три вечера ужинать в одной столовой с другими студентками. Картини согласилась и заселилась. Но вдруг она узнает о страшном пожаре, который ранее произошел в здании и погубил всех обитателей.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

20 декабря в 13:00 в Картинной галерее пейзажей художника Павла Гречишкина — мастер-класс «Зимняя миниатюра». При помощи акварельных маркеров или сухой пастели участники попробуют изобразить выбранный пейзаж на магнитном холсте. Организаторы уверены, что такой «этюд» станет альтернативой новогодним открыткам.

Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)

21 декабря с 14:00 в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке начнется «Экскурсия в книгохранилище». В программе — посещение девятиярусного хранилища книг, куда в другие дни закрыт вход для обычных читателей. Это крупнейшее на Северном Кавказе собрание изданий, периодики и оцифрованных документов.

Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)

