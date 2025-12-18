Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрация Бузулука не смогла обжаловать решение суда о необходимости реконструировать очистные сооружения

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе постановления судов первой и апелляционной инстанций, согласно которым администрация Бузулука должна обеспечить нормативную очистку сточных вод при эксплуатации очистных сооружений канализации. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оренбургская природоохранная прокуратура во время проверки установила, что функционирующие очистные сооружения в Бузулуке не обеспечивают очистку сточных вод до установленных нормативов. Требуются реконструкция и изменение системы канализации населенного пункта в связи с увеличением плотности населения.

Орган местного самоуправления не согласился с судебными актами и указал на отсутствие у администрации обязанности производить технические работы на очистных сооружениях. Однако кассационная инстанция поддержала решения предыдущих инстанций.

Руфия Кутляева