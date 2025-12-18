Администрация Бузулука не смогла обжаловать решение суда о необходимости реконструировать очистные сооружения

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе постановления судов первой и апелляционной инстанций, согласно которым администрация Бузулука должна обеспечить нормативную очистку сточных вод при эксплуатации очистных сооружений канализации. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Оренбургская природоохранная прокуратура во время проверки установила, что функционирующие очистные сооружения в Бузулуке не обеспечивают очистку сточных вод до установленных нормативов. Требуются реконструкция и изменение системы канализации населенного пункта в связи с увеличением плотности населения.

Орган местного самоуправления не согласился с судебными актами и указал на отсутствие у администрации обязанности производить технические работы на очистных сооружениях. Однако кассационная инстанция поддержала решения предыдущих инстанций.

Руфия Кутляева