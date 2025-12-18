«КамАЗ» выплатил держателям облигаций 162,7 млн рублей

ПАО «КамАЗ» произвело выплаты доходов держателям биржевых неконвертируемых облигаций серии БОП15. Общая сумма начисленных процентов составила 162,7 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Выплаты были произведены по шестому купонному периоду с 17 ноября по 17 декабря 2025 года. Размер дохода на одну облигацию составил 14,79 руб. Всего выплаты осуществлены по 11 млн облигаций данного выпуска.

Анна Кайдалова