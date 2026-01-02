Пересадки года

По итогам прошлого года в Татарстане главным кадровым назначением стали выборы главы региона. Также произошли изменения в структуре правительства, парламента, министерств и муниципалитетов. Новые лица в политической жизни Татарстана и те, кто не смог удержаться на своих постах — в материале «Ъ Волга-Урал».

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выборы раиса

Главным политическим событием этого года стали выборы раиса Татарстана. С 88,1% голосов победил Рустам Минниханов. Он занимает этот пост с 2010 года. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов с 4,96% голосов. Остальные голоса распределились следующим образом: за Руслана Юсупова проголосовали 4,19% избирателей, а от Российской партии пенсионеров Виталий Смирнов — 1,90%.

Сенатор обменялся с помощником

До последнего оставалась интрига, какую кандидатуру утвердят на пост сенатора РФ от Татарстана. Сенаторская тройка Рустама Минниханова не объявлялась, а в СМИ прогнозировали, что должность сохранит Александр Терентьев.

Неожиданно раис Татарстана подписал указ, где сенатором был назначен Тимур Нагуманов. Александр Терентьев в свою очередь вернулся в республику и заменил Тимура Нагуманова на должности помощника главы региона и полномочного представителя в Госсовете. Господин Нагуманов с 2019 по 2024 год занимал должность главы Альметьевского района Татарстана, покинув пост на фоне серии задержаний чиновников района. Были задержаны замглавы исполкома Андрей Подовалов, председатель комитета земельно-имущественных отношений (КЗИО) Ильвира Пузырева, главный архитектор Антон Севастьянов, а в феврале 2025 года — глава районного исполкома Айнур Исхаков.

Рокировка трех министров

После выборов раиса Татарстана в парламенте республики утвердили новый состав правительства региона. Бывший глава Минмолодежи Татарстана Ренат Садыков был назначен на должность заместителя премьер-министра республики. С сентября 2025 года он начал курировать вопросы восстановления инфраструктуры в Лисичанске и Рубежном, подшефных городах Татарстана. На этом посту Ренат Садыков сменил Фаниля Аглиуллина, который вернулся в Министерство земельных и имущественных отношений. В то же время бывший глава ведомства Азат Кадыров был назначен министром по делам молодежи Татарстана.

Минздрав ждал нового главу четыре месяца

Должность главы Минздрава Татарстана в июне по собственному желанию покинул Марсель Миннуллин. Накануне стало известно, что против него дал показания главный врач Нижнекамской центральной районной больницы (ЦРБ) Руслан Валеев. Фигурант рассказал следствию, что по указанию министра здравоохранения он заключил контракт с компанией «Поликомплекс» на поставку лекарств. Руслана Валеева обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, препараты от «Поликомплекса» и «Трейд-Сервиса» так и не были поставлены, в результате чего было сорвано 36 операций. Через две недели после отставки Марселя Миннуллина стало известно, что он начал проводить плановые операции в больнице Лисичанска.

Глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев

Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Татарстана был назначен бывший первый заместитель главы ведомства Альмир Абашев. Минздрав Татарстана оставался без официально назначенного руководителя более четырех месяцев. Альмир Абашев в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что задержки произошли из-за того, что кандидатура главы министерства проходила согласование с федеральными ведомствами.

Выходец из Жилинспекции стал министром цифровизации

Минцифрe Татарстана покинула Айрат Хайруллин, возглавлявший ведомство с 2019 года. Незадолго до отставки господин Хайруллин в ходе пресс-конференции сообщил, что проблемы с мобильным интернетом в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани связаны с полным отключением интернета вокруг Казанского авиационного завода. Экс-глава Минцифры Татарстана допустил, что подобных зон в городе может стать больше и рекомендовал казанцам переключиться с 4G на 2G и 3G и скачать мессенджер Max.

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин

Фото: Пресс-служба Минцифры Татарстана

Фото: Пресс-служба Минцифры Татарстана

В СМИ сообщалось, что Айрат Хайруллин перейдет в федеральное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако эта информация не подтвердилась. Республиканское министерство возглавил бывший первый заместитель министра Илья Начвин. До перехода в Минцифру господин Начвин занимал различные должности в Госжилинспекции Татарстана.

Уход спустя 22 года

Первой неожиданной отставкой 2025 года стал уход Радика Гайзатуллина с поста министра финансов Татарстана, который он занимал более 22 лет. В 1986–1988 годах он работал главным бухгалтером колхоза «Маяк» в Лаишевском районе, а в 1999 году начал трудиться в минфине республики.

Об отставке Радика Гайзатуллина было объявлено в субботу, 18 января, на еженедельном совещании в кабмине. На должность главы министерства был назначен Марат Файзрахманов, занимавший пост первого заместителя министра с 2007 года.

Молитвы не спасли

Изменения также произошли в ряде крупных районов Татарстана. Еще одной громкой отставкой стал досрочный уход Рамиля Муллина с должности главы Нижнекамского района. Слухи об отставке господина Муллина ходили на протяжении полугода. Деятельность бывшего главы Нижнекамского района запомнилась проблемами с коммунальной инфраструктурой. Осенью 2024 года почти 2 тыс. местных жителей остались без отопления в 12 домах. Сам Рамиль Муллин сообщал, что износ тепловых сетей в Нижнекамске достигает 80%.

Ситуация потребовала вмешательства республиканских властей: «Татэнерго» приняло на баланс свыше 600 км городских тепловых сетей, ранее принадлежавших местному коммунальному предприятию. Генеральный директор компании Раузил Хазиев заявил, что на восстановление сетей в городе необходимо около 16 млрд руб.

Рамиль Муллин также запомнился жителям Татарстана своим ярким высказыванием о том, что нужно «молить Всевышнего», чтобы тот послал снег дозировано. Таким образом господин Муллин в декабре 2024 года завершил свое выступление о недостаточном финансировании повышения заработной платы работникам и сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства. Он также отметил, что дефицит сотрудников по уборке улиц Нижнекамска составляет порядка 50%.

22 апреля этого года стало известно о задержании главы отдела административно-технической инспекции администрации Нижнекамского района Ильдара Сафиуллина, которого обвинили в присвоении выплат на рекрутинг. Уже 24 апреля Рамиль Муллин досрочно покинул должность руководителя района. В декабре он был задержан по обвинению в хищении 35 млн руб. на рекрутинг. Свою вину господин Муллин не признал.

Муниципалитеты обновились

В Нижнекамском и Бугульминском районах Татарстана были избраны новые руководители. Ими стали Радмир Беляев и Дамир Фаттахов. Господин Беляев ранее возглавлял Менделеевский район, его на посту сменил Роберт Искандаров. Прошлый глава Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно покинул должность. Экс-руководитель Бугульминского района Линар Закиров ушел с поста на фоне громких разбирательств с прокуратурой. В июле прошлого года с семьи бывшего главы района взыскали 115 млн руб. Дамир Фаттахов был избран мэром Нижнекамска и главой района в сентябре 2025 года. Ранее он занимал должности замруководителя Росмолодежи и главы Минмолодежи Татарстана.

Детей и труд защитит Госсовет

Бывшая глава комитета по социальной политике Госсовета Татарстана Светлана Захарова была назначена на должность детского омбудсмена республики. Бывший парламентарий заменила на посту Ирину Волынец, которая покинула должность в связи с истечением срока контракта. Должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане согласует федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова. В разговоре с «Ъ Волга-Урал» Ирина Волынец рассказывала, что ее новое место будет связано с семейной и демографической политикой.

Детский омбудсмен Татарстана Светлана Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Другой депутат Госсовета Татарстана Расим Баксиков, удостоенный звания Героя России, был назначен заместителем главы Минтруда республики. Господин Баксиков и Светлана Захарова досрочно прекратили свои полномочия парламентариев. Их мандаты были переданы первому проректору Казанского инновационного университета имени Тимирясова Игорю Бикееву и генеральному директору АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмилю Губайдуллину.

Позовите нового врача

Новым главным врачом Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана стал Марат Гатауллин, ранее возглавлявший Республиканскую инфекционную больницу им. А. Ф. Агафонова. Прошлый главврач РКБ Рафаэль Шавалиев перешел на работу в департамент Минздрава РФ. В связи с этим с господина Шавалиева также были досрочно сняты полномочия депутата Казанской городской думы. На пост главврача Республиканской инфекционной больницы назначили прошлого врио РКБ Айдара Багаутдинова.

Перемен требует музей

Кадровые перестановки затронули и Национальный музей Республики Татарстан. Минкульт региона не стал продлевать контракт с бывшим генеральным директором учреждения Алисой Вяткиной. На запрос «Ъ Волга-Урал» о причинах такого решения в министерстве не ответили. Исполняющим обязанности руководителя музея стал Айрат Файзрахманов, который ранее работал начальником отдела взаимодействия с общественными организациями в Минкульте Татарстана.

Ректор ушел за квартирами

На должность ректора КНИТУ-КАИ был выбран заместитель гендиректора АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Кирилл Охоткин. Ранее эту должность занимал Тимур Алибаев. Еще в сентябре 2024 года Вахитовский суд постановил изъять у семьи Алибаевых три квартиры на сумму более 24 млн руб.

Замену бывшему ректору нашли в феврале 2025 года, а в ноябре Верховный суд Татарстана утвердил решение о взыскании с фигурантов имущества и средств на 33 млн руб.

