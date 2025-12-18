В Чувашии директора компании обвиняют в мошенничестве при благоустройстве школы

Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело против директора ООО «Перспектива», который присвоил 2,4 млн руб. из бюджета республики при строительстве школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Следствие установило, что в 2023 году компания проводила работы по благоустройству Красночетайской средней школы. Чтобы незаконно присвоить бюджетные средства, директор использовал металлоконструкции для спортивных площадок и ограждений ненадлежащего качества, которые не отвечают требованиям безопасности и стоимости, прописанным в договоре.

После чего обвиняемый предоставил заказчику документы, полученные обманным путем от производителя сертифицированных изделий.

Директора фирмы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, на его имущество наложен арест.

Анна Кайдалова