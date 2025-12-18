В Тольятти суд рассмотрел дело об организации незаконной миграции пятью обвиняемыми

Центральный районный суд Тольятти признал виновными пять человек по п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде различных сроков лишения свободы от одного года до четырех лет. Приговор в законную силу не вступил.

Согласно решению суда, подсудимые виновны «в заключении фиктивного брака между гражданином РФ и иностранным гражданином, а также в установлении фиктивного отцовства иностранным гражданином в отношении ребенка — гражданина России». Делалось это, чтобы получить разрешение на временное проживание в РФ и вид на жительство, в дальнейшем — гражданство РФ.

Руфия Кутляева