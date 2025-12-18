Премьера спектакля «Буря» состоится в Волковском театре в марте

Премьера спектакля «Буря» Шекспира в постановке Александра Созонова состоится в театре им. Волкова 27 марта 2026 года. Об этом сообщается в соцсетях театра.

Фото: Волковский театр

Фото: Волковский театр

«Буря» — одна из последних пьес Уильяма Шекспира, в центре сюжета которой противостояние миланского герцога волшебника Просперо и его брата Антонио. Накануне в театре состоялся технический совет по будущей постановке.

«Режиссер-постановщик Александр Созонов рассказывал о своем замысле, о том, какой он видит "Бурю" на волковской сцене. Затем художник-постановщик Анвар Гумаров и художник по костюмам Наталья Дружкова продемонстрировали эскизы сценографии и костюмов»,— рассказали в театре.

Актерский состав спектакля пока неизвестен. В августе 2025 года театр объявлял набор двух молодых артистов, в том числе для спектакля «Буря».

