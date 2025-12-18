Пермский спортсмен будет бороться за Кубок мира

Чусовлянин Матвей Пересторонин примет участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде по санному спорту. Как стало известно, исполнительный совет FIL принял решение допустить троих российских спортсменов до участия в турнире в нейтральном статусе: Матвея Пересторонина, Павла Репилова, Дарью Олесик. Также в этих соревнованиях должны были участвовать еще трое россиян, но их вчера мировая федерация до старта не допустила. В частности, это коснулось пермской саночницы Ксении Шамовой.

Этап Кубка мира в Лейк Плэсиде пройдет 19–20 декабря. Он будет являться квалификационным отбором на Олимпийские игры.