В Челябинской области оправдали мать по делу о покушении на дочь-подростка

Прокуратура Челябинской области подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор жительнице Кизильского района, обвиняемой в попытке организовать убийство 12-летней дочери. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 16 апреля 2025 года пьяная жительница поселка Измайловский решила «из личных неприязненных отношений» убить 12-летнюю дочь. Для этого она обратилась к местному жителю, с которым познакомилась в тот же день, и предложила за 100 тыс. руб. утопить девочку в реке. Сельчанин согласился, чтобы мать начала ему доверять, а после увел девочку и обратился в полицию.

Местную жительницу задержали и обвинили в организации приготовления убийства дочери (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурантка не признала вину. Дело рассматривал Агаповский районный суд, на процессе присутствовали присяжные. Они посчитали, что подсудимая не совершала это преступление, и оправдали ее. Приговор вынесли 28 ноября.

Прокуратура, не согласившись с выводами присяжных, обжаловала его в Челябинский областной суд.

Виталина Ярховска