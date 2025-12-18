«Уфагорсвет» обязали отменить закупки на поставку светотехнической продукции

Управление ФАС по Башкирии предписало МБУ «Уфагорсвет» аннулировать две закупки на поставку светотехнической продукции начальной стоимостью контракта 3,6 млн руб. и поставку расходных материалов для ремонта городской иллюминации начальной ценой 2,2 млн руб.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно документации, необходимо было до 15 декабря поставить «Уфагорсвету» светодиодные лампы, светильники, прожекторы, гирлянды, шнуры из гибкого неона и другую подобную продукцию.

На закупки пожаловалось ООО «Мегаснаб» (Санкт-Петербург). При рассмотрении жалоб УФАС установило, что в обоих случаях описание объекта закупки составлено с нарушением требований закона о контрактной системе. Так, заказчик не указал характеристики необходимой продукции и неверно применил код КТРУ (Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Обе закупки отменены.

