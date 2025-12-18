В Волгограде отремонтируют водопровод у фонтана «Детский хоровод» за 37 млн руб.

В Волгограде ищут подрядчика для ремонта водоснабжения на Привокзальной площади. На ЕИС «Госзакупки» появился соответствующий лот с начальной ценой 37,2 млн руб. Заказчиком выступает местное ООО «Концессии водоснабжения». Крайний срок подачи заявок на аукцион — 24 декабря 2025 года.

Согласно проекту контракта, подрядчик выполнит капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на площади возле центрального железнодорожного вокзала Волгограда у фонтана «Детский хоровод». Работы будут вестись на 429-метровом водопроводе диаметром 200–300 мм и почти полукилометровой трубе водоотведения диаметром 200 мм.

Согласно техническому заданию, в местах пересечения труб с автодорогой будет организован объезд. Строительную площадку оградят листами из профнастила и закроют баннером. К работе привлекут экскаватор, автокран, двух монтажников, сварщика и мастера.

Срок окончания капремонта запланирован на 1 марта 2026 года. Сумма обеспечения заявки составляет 745 тыс. руб., обеспечения договора — 18,6 млн руб.

Марина Окорокова