Краснодарского коллектора осудили за угрозы семье оренбургского предпринимателя

Суд в Краснодаре вынес первый в России обвинительный приговор коллектору, он угрожал семье оренбургского предпринимателя, сообщили в МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ключевым доказательством его вины стали записи телефонных разговоров.

«Потерпевшему позвонил неизвестный и пояснил, что один из сотрудников его предприятия задолжал денежные средства по кредитным обязательствам и якобы указал заявителя в качестве поручителя. После этого звонивший начал требовать вернуть деньги, угрожая физической расправой ему и детям в случае непогашения долга», — цитируют в МВД слова следователя 4-го отдела СУ МУ МВД России «Оренбургское» Владислава Степанцева.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД по Оренбургской области задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Краснодара, работавший в одной из коллекторских организаций. У него изъяли сотовые телефоны и сим-карты. Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что именно этот коллектор угрожал бизнесмену.

Как выяснилось, сотрудник компании действительно брал микрозаем, но успешно его погасил.

Коллектор признан виновным по ч. 1 ст. 172.4 УК РФ (Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц) и приговорен к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Сабрина Самедова