У жителя Татарстана изъяли участок в собственность государства

У жителя деревни Малая Шильна Тукаевского района Татарстана по иску Камского транспортного прокурора изъяли часть земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Прокуратура в ходе проверки соблюдения водного и земельного законодательства установила, что часть земельного участка на берегу реки Камы была незаконно передана местному жителю. Этот участок является исключительной собственностью России и не подлежит отчуждению.

Постановление об изъятии земли из незаконного владения вынес Тукаевский районный суд Татарстана.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что часто земельные участки изымаются у частных собственников, если они находятся в зонах, где строительство и ведение хозяйственной деятельности запрещены или ограничены — например, на берегах рек, в охранных зонах инфраструктуры, природных заповедниках и около стратегических объектов. Практика показывает, что суды в таких случаях становятся на сторону государства.

Господин Терентьев отмечает, что подобные нарушения могут произойти, если право собственности возникло еще до появления кадастра (2007 год) и Единого госреестра недвижимости (2015 год), когда учет земель был неточным.

