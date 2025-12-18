ФНС подала иск о банкротстве компании известного ярославского бизнесмена

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Ярославской области направила иск о банкротстве ООО «СтройТайм», учредителем которого является известный ярославский предприниматель, председатель ассоциации фермеров Ярославской области Александр Чачин. Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Ярославской области

Фото: Антон Голицын Арбитражный суд Ярославской области

Фото: Антон Голицын

Сумма исковых требований составляет 39,2 млн руб. Как следует из решения арбитражного суда от июля 2024 года, в результате налоговой проверки ООО «СтройТайм» был доначислен НДС за 2017-2019 годы в сумме 18,9 млн руб., а также 10,1 млн руб. пени.

«Инспекция по результатам проверки налоговой отчетности пришла к выводу об искажении обществом с ограниченной ответственностью "СтройТайм" сведений о фактах хозяйственной жизни ввиду отражения документов по не имевшим место хозяйственным операциям с фиктивными контрагентами»,— говорится в решении арбитражного суда Ярославской области от 17 июля 2024 года.

По мнению инспекции, фиктивный характер носили договоры на оказание услуг транспортных перевозок. В договорах стоимость услуг включала НДС, сумма которого впоследствии заявлялась к вычету.

ООО «СтройТайм» обжаловало результаты налоговой проверки в арбитражном суде Ярославской области. Заявитель настаивал на реальности и экономической обоснованности своей финансово-хозяйственной деятельности. Между тем суд оставил заявление без удовлетворения. Решение было обжаловано во Втором арбитражном апелляционном суде, который оставил его в силе.

Заседание по делу о банкротстве ООО «СтройТайм» назначено на 19 января 2026 года. Аналогичное заявление о банкротстве компании налоговая инспекция подавала в 2023 году, арбитражный суд тогда оставил его без удовлетворения.