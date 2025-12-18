В Приангарье приняли закон о запрете склонения к абортам

В окончательном чтении депутаты заксобрания Иркутской области приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Документ направлен губернатору Приангарья для подписания.

«Проект закона запрещает склонение к искусственному прерыванию беременности женщины путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к аборту лицами, с которыми она находится в служебной зависимости», — сообщает областной парламент.

В случае действий, направленных на понуждение женщины к аборту, будет предусмотрена административная ответственность.

Как писал «Ъ-Сибирь», законопроект был подготовлен группой депутатов, представителей всех политических фракции в парламенте — «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». В ноябре инициатива была одобрена профильным комитетом по здравоохранению и социальной защите.

Александра Стрелкова