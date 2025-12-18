Топ-менеджер пермского оборонного завода обвиняется в мошенничестве
Первый замгендиректора АО «Пермский завод «Машиностроитель» Сергей Мезенцев обвиняется в мошенничестве на сумму 100 млн руб., и находится под домашним арестом. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на материалы Ленинского суда Перми.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Господин Мезенцев проходит по одному уголовному делу с директором по развитию инфраструктуры и капстроительству завода Виталием Волчеком и подмосковными бизнесменами Андреем Рожковым и Дмитрием Зайцевым. Уголовное дело, по которому проходят фигуранты, было возбуждено 21 августа 2025 года. По версии следствия, в 2022 году обвиняемые совершили мошенничество при закупке оборудования для модернизации производства.
АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.