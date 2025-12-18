В Челябинской области центры обработки данных освободят от налога на имущество

Компании Челябинской области освободят от налога на имущество, которое входит в состав центров обработки данных (ЦОД). Льгота будет действовать до конца 2030 года. Соответствующие поправки в региональном законе «О налоге на имущество организаций» утвердили депутаты законодательного собрания области на заседании 18 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки разработаны для выполнения одной из национальных целей развития страны — достижения к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, а также ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

От налога на имущество освободят объекты, включенные в реестр центров обработки данных на территории РФ. Сегодня в Челябинской области, по данным Росреестра, расположено два объекта недвижимости, которые относятся к инфраструктуре ЦОД. Для получения льготы компании должны вести раздельный учет имущества, входящего в состав центров обработки данных.

«Изменения позволят стимулировать развитие инновационных организаций, создание новых ЦОД на территории Челябинской области. Налоговая льгота будет способствовать сохранению объемов данных в регионе», — говорится в пояснительной записке.

Поправки вступают в силу с 1 марта 2026 года и действуют по 31 декабря 2030 года включительно.

Объем выпадающих доходов областного бюджета может составить около 2,1 млн руб. ежегодно.