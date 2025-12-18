В пермском отделении «Новых людей» сменился секретарь

Секретарем пермского отделения партии «Новые люди» стал Егор Лаптев, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве, выпускник факультета «Капитаны».

Егор Лаптев родился в Перми и работал в разных отделениях партии с самого ее основания: в Калуге, Москве и Калининграде. В Прикамье он вернулся в октябре, и сразу начал работу с администрацией края.

Ранее, с 2022 года, партию «Новые люди» в Перми возглавлял Денис Шитов. Пока неизвестно, чем он планирует заниматься в дальнейшем. По информации источников, господин Шитов не рассматривается кандидатом на предстоящие выборы ни в Госдуму, ни в заксобрание по спискам партии и не собирается выдвигаться самостоятельно.

Денис Шитов также был членом комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края. В сентябре этого года он также участвовал в выборах губернатора Пермского края, в ходе которых набрал 6,26% голосов.