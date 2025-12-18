В Ярославской области снесли 1700 погибших объектов
В Ярославской области снесли 1700 зданий и построек, включенных в региональный реестр фактически погибших объектов. Всего в реестре числится более 4900 объектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Активнее остальных в регионе эту работу выполняют Ярославский, Ростовский, Некоузский, Любимский и Даниловский округа.
Собственника фактически погибшего объекта дважды уведомляют о необходимости демонтажа, в случае непринятия мер сносом занимаются власти. Процедура занимает около трех месяцев.
По мнению властей, снос заброшенных объектов обеспечивает безопасность жителей и возможность оживления территории, например строительства жилых комплексов или создания парков.