В Ярославской области снесли 1700 погибших объектов

В Ярославской области снесли 1700 зданий и построек, включенных в региональный реестр фактически погибших объектов. Всего в реестре числится более 4900 объектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Активнее остальных в регионе эту работу выполняют Ярославский, Ростовский, Некоузский, Любимский и Даниловский округа.

Собственника фактически погибшего объекта дважды уведомляют о необходимости демонтажа, в случае непринятия мер сносом занимаются власти. Процедура занимает около трех месяцев.

По мнению властей, снос заброшенных объектов обеспечивает безопасность жителей и возможность оживления территории, например строительства жилых комплексов или создания парков.

Алла Чижова