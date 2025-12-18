Владелец пермского агрохолдинга учредил еще одну компанию в Запорожье

Пермский предприниматель Александр Кириленко учредил ООО «Таврида-Агро» в Мелитополе Запорожской области. Это следует из данных, внесенных в Rusprofile 15 декабря. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Общество занимается также выращиванием кукурузы, ржи, овощей, пшеницы и ведет смешанное сельское хозяйство. Господину Кириленко принадлежат 80% компании, остальными 20% владеет бывший министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков.

В конце сентября стало известно, что Александр Кириленко и Павел Носков решили заняться сельским хозяйством в новом регионе РФ. Они учредили сразу два ООО в Запорожье — «Таврида» и «Море». Как тогда пояснил «Ъ-Прикамье» господин Носков, обе компании будут заниматься реализацией инвестпроектов в сфере туризма и АПК. Объем инвестиций на первоначальном этапе составит не менее 500 млн руб.

В конце прошлого года Александр Кириленко стал единоличным учредителем крестьянско-фермерского хозяйства «Тюш». Летом 2022 года он приобрел в Частинском районе Пермского края компанию «Антар», которая управляет имущественным комплексом бывшего сельхозкооператива «Нива», ранее одного из крупнейших животноводческих предприятий Прикамья. Позже компания взяла на ответственное хранение имущество сельхозпредприятия «Пихтовское» — крупнейшего хозяйства банкротящейся группы «Ашатли». По данным сразу нескольких источников на рынке, господин Кириленко собирался выкупить несколько сельхозпредприятий, которые можно объединить в крупный сельскохозяйственный холдинг.

Кроме этого, Александр Кириленко является соучредителем ООО «ТД “Айсберг”» (50%) и ООО «Айсберг Модерн» (70%), которые управляют одноименными торговыми центрами, расположенными в Перми на ул. Попова, 16 и 22.