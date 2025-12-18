Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлен рекомендуемый платёж за тепло и горячую воду

Клиентам «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Чайковском, Губахе и Лысьве доставлен рекомендуемый платёж за тепло и горячую воду. Если провести его оплату до 31 декабря 2025 года, оплатить квитанцию за ноябрь и не иметь просроченной задолженности, то можно стать участником акции «В Новый год — без долгов!»* и получить подарки. Участникам акции также будут списаны накопившиеся пени, если они не были взысканы по решению суда. С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке https://ny.esplus.ru/.

Денежные средства, внесённые в качестве рекомендованного платежа, будут учтены в качестве оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения за декабрь. Квитанция за декабрь будет направлена в январе 2026г. Удобно и без комиссии оплатить коммунальные услуги и внести рекомендуемый платёж можно на сайтах и в приложениях расчётно-кассовых центров (РКЦ) «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт» с помощью мобильного приложения вашего банка до 31 декабря. Кроме того, до 30 декабря включительно вы можете совершить оплату в офисах РКЦ.

«В декабре можно избавиться не только от долгов за тепло, но и списать накопившиеся пени. Мы призываем всех должников погасить свои обязательства до конца года, оплатить ноябрьскую квитанцию, внести рекомендуемый платёж и присоединиться к тем, кто встречает Новый год без долгов и пеней за тепло и горячую воду!», — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Круглякова.

* Информация носит справочный характер. Не является рекламой. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

