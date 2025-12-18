Новогодние премьеры, рождественские ярмарки и мастер-классы

Пока улицы Воронежа активно украшают новогодней иллюминацией, культурные площадки готовят насыщенную программу для воронежцев и гостей города. Публику ожидают новогодние театральные премьеры, рождественские ярмарки и маркеты, тематические мастер-классы и праздничные концерты. Подробнее о наиболее значимых событиях третьих выходных декабря — в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

Балет «Щелкунчик» в Воронежском государственном театре оперы и балета

Фото: Воронежский государственный театр оперы и балета

В театре оперы и балета с 19 по 21 декабря будут показывать легендарный балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке народной артистки РФ Набили Валитовой. Это произведение прочно ассоциируется у нас с праздником, волшебством и Рождеством. Либретто Мариуса Петипа по мотивам одноименной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Хореография Василия Вайнонена. 21 декабря на малой сцене представят «Рождественскую кантату» Ариэля Рамиреса. Зрителей ждет музыкально-поэтическая программа для семейного просмотра под нарядной елкой.

С 16 декабря в Доме архитектора для просмотра доступна выставка «Волшебный лес просыпается». А 20 декабря участники погрузятся в величие классицизма вместе с проектом «Архитектура сквозь века».

В Литературном музее имени Никитина 20 декабря откроется творческая мастерская «Птичьи секреты». В преддверии Нового года посетителям представят выставку народного промысла и проведут для них урок мастерства по изготовлению новогодних птиц. 21 декабря здесь пройдет мультимедийная беседа «Андрей Платонов. Страницы из семейного альбома». Зимние программы «Квартирник у Бунина» в год 155-летия со дня рождения писателя познакомят с гранями его жизни и творчества. Очередная встреча пройдет 20 декабря. В программе концерт «Магия романса», квест, рассказы о новогодних и рождественских произведениях писателей телешовского кружка.

Здание Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В художественном музее имени Крамского 19 декабря откроется выставка «Линия модерна. Ювелирное искусство, живопись, графика, фарфор». Центральное место в экспозиции займут предметы из частной коллекции воронежского коллекционера Виктории Власюк. Также воронежцы смогут увидеть в зале «Искусство Античности» италийскую фреску из Капуи. 20 декабря в музее пройдет мастер-класс по живописи «Снегирь на ветке». В этот же день состоится Новогодняя ярмарка подарков от воронежских мастеров. Посетители смогут не только выбрать подарки для близких, но и послушать концерты, посмотреть выставки и отправить письмо Деду морозу.

В центре креативных индустрий «Матрешка» 20 и 21 декабря пройдут показы музыкального спектакля по знаменитой сказке «Двенадцать месяцев». Спектакль пройдет в формате литературно-музыкального чтения с интерактивными элементами. Главной изюминкой постановки станет визуальное оформление в виде живых иллюстраций художника на проекторе.

Традиционный маркет в «Матрешке» проведут 20 декабря. Более 20 местных мастеров представят свои изделия. Все товары поделят на пять секций: декор для дома, керамика, авторские украшения и ювелирные изделия, аксессуары и флористика. Также ожидаются мастер-классы: «Новогодняя гирлянда из фольги для чеканки», «Лошадка на елку из корковой пробки», «Зимняя композиция в коробочке». Цветочный бар «Чабрец» научит делать красивые композиции из натуральной хвои. 21 декабря в «Матрешке» научат делать красивые новогодние кадры на камеру телефона. Участники проведут небольшую предметную фотосессию, познакомятся с настройками камеры телефона, изучат базовые принципы работы со светом, ракурсами и композицией, сделают выразительные праздничные кадры. Заодно посетители смогут увидеть выставку «Собеседники» с нейрокартинами, созданными при участии слабовидящих детей.

Новогодние истории Бродячего театра

Фото: Никитинский театр

В Никитинском театре 20 и 21 декабря покажут новогодние истории Бродячего театра. Во время спектакля «Домашняя елка» актеры расскажут рождественские истории из Дании, Чехии и Испании. Режиссер – Полина Стружкова. В домашнем буфете можно будет попить чаю и какао, а взрослым – глинтвейна, поесть пряников и конфет. А еще в планах – чтение стихов на сцене-табуретке.

На сцене филармонии 19 и 20 декабря выступит Воронежский академический симфонический оркестр. В первом отделении прозвучит симфоническая фантазия «Буря» Петра Чайковского и Фантазия на тему Рябинина для фортепиано с оркестром Антона Аренского. Солист – Константин Хачикян. Во втором отделении исполнят прелюдию для оркестра «Мечты» Александра Скрябина и скифскую сюиту для большого оркестра «Алла и Лоллий» Сергея Прокофьева. Дирижер – народный артист России Владимир Вербицкий.

Спектакль «Царь Горох и молодильные яблоки»

Фото: Воронежский академический драмтеатр имени Кольцова

Еще одна премьера ожидается в драмтеатре имени Кольцова. 20 и 21 декабря на Большой сцене покажут спектакль «Царь Горох и молодильные яблоки» по пьесе Владимира Илюхова. Музыкальная сказка в двух действиях в постановке Владимира Петрова создана по мотивам русских волшебных сказок, однако не повторяет в точности народные сюжеты, а причудливо переплетает их, дополняя современным авторским представлением Владимира Илюхова. Перед показами сказки у елки пройдут новогодние интермедии.

В Камерном театре 20 и 21 декабря состоится премьера спектакля «Смерть коммивояжера» по пьесе американского писателя Артура Миллера, написанной в 1949 году. За это произведение драматург получил Пулитцеровскую премию. Драма строится вокруг истории торгового агента Вилли Ломана, который вместе с работой теряет и смысл жизни. Его иллюзорная американская мечта превращается в реальную человеческую трагедию, затягивающую всех членов его семьи. Поставит пьесу на воронежской сцене режиссер Анджей Бубень. Музыку для постановки написал Петр Налич.

Новогодняя киносказка «Йети, камера, мотор!»

Фото: Новый театр

Новогоднюю киносказку «Йети, камера, мотор!» с трюками и спецэффектами можно будет увидеть с 19 по 21 декабря в Новом театре. Эта праздничная и снежная история по книге современного детского писателя Валентины Дегтевой порадует не только детей, но и взрослых. Режиссер – Виктория Шаламова.

В воронежском ТЮЗе на выходных покажут две новогодние премьеры: музыкальную сказку «Летучий корабль» Дмитрия Белякова по мотивам русских народных сказок с известными песнями Максима Дунаевского и Юрия Энтина, а также поучительную сказку с играми и плясками «Терем-терем-теремок» Олега Столповского.

Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новогоднюю интермедию «Волшебная лампа Аладдина» подготовили в театре кукол «Шут». 20 и 21 декабря зрителям представят классику кукольной драматургии Нины Гернет. Эта постановка — один из самых эффектных спектаклей театра кукол имени Вольховского. Перед спектаклем пройдет 25-минутная интермедия «Как Зловред время украл».

Киноклубный год на Пятницкой, 52, завершится 19 декабря просмотром и обсуждением картины Эрика Ромера «Зимняя сказка». Это второй фильм из цикла «Времена года», картина получила приз ФИПРЕССИ. 20 декабря состоится показ семейной новогодней короткометражной анимации в разных техниках. Зрители увидят снятого в технике шерстяной стоп-моушн-анимации «Робина», пластилиновый рождественский спешл «Барашек Шон: Рождественские приключения». Завершит показ «Почти рождественская история». 21 декабря здесь пройдет предновогодняя оригами-встреча, а Юрий Лехер прочитает сказочную лекцию «Что лежит под Йолькой? Мифология праздника середины зимы».

Здание Библиотеки имени Никитина

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 декабря состоится очередная встреча киноклуба «Писатель (не) одобряет» в библиотеке имени Никитина. Участники посмотрят фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс», а затем обсудят фильм и пьесу Островского «Бесприданница».

21 декабря в книжном магазине «Амиталь» на Пушкинской состоится турнир по скоростному сбору пазлов. Самых быстрых и внимательных ждут подарки и грамоты.

20 и 21 декабря в кинотеатре «Синема Парк» в Галерее Чижова пройдет международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров: региональное эхо». Зрители увидят вдохновляющее кино о реальной жизни, достижениях и мечтах людей с инвалидностью. Можно будет не только посмотреть фильмы из разных стран, но и пообщаться с режиссерами.

Дарья Вербицкая