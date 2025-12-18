Дзержинский завод СМК установит в Заволжье пики Ленина и Сталина

Администрация Городецкого округа Нижегородской области заключила контракт на установку пилонов «Пик Ленина» и «Пик Сталина» в Заволжье с дзержинским ООО «Завод сборно-монолитных конструкций». На работы выделили 1,42 млн руб. из областного и местного бюджетов, указано на портале госзакупок.

Фото: Telegram-канал Александра Мудрова Одна из стел «Пик Ленина» и «Пик Сталина» в Заволжье

Фото: Telegram-канал Александра Мудрова

Пики Ленина и Сталина раньше стояли у домов №11 и №14 на Советской улице, их в годы СССР создали комсомольцы. Со временем одна стела пропала, а вторая осталась «грустно разрушаться во дворе многоквартирных домов», рассказывал глава округа Александр Мудров.

Городецкая администрация объявляла закупки на восстановление пилонов в сентябре и ноябре, но на них никто не заявился. Тогда начальная стоимость составляла почти 420 тыс. руб.

Теперь подрядчик должен отлить и установить пики в течение 55 рабочих дней, написал Александр Мудров в своем Telegram-канале. «Городу советской мечты быть!» — заключил он.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод сборно-монолитных конструкций» зарегистрировано в поселке Колодкино под Дзержинском в январе 2024 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство изделий из бетона для использования в строительстве. Руководитель — Алексей Хилов, ему принадлежит 10% компании. Еще 90% у Валерия Артамонова. Убыток по итогам 2024 года составил 2 млн руб.

Елена Ковалева