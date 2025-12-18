В Ульяновске усилили видеонаблюдение в сквере после действий вандалов

В сквере у ДК 1 Мая обновлена система видеонаблюдения после случаев вандализма. Глава Ульяновска Александр Болдакин распорядился принять меры для предотвращения повреждений городской собственности в общественных местах и отремонтировать поврежденное имущество, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации руководителя Муниципального центра управления Олега Грибалева, для повышения безопасности в сквере расширены возможности системы видеонаблюдения: обеспечен удаленный доступ к записям, увеличен срок их хранения, камеры работают в режиме регистрации движения. В настоящее время здесь установлено 16 камер, дополнительное оборудование смонтировано на прилегающих территориях.

В сквере также провели восстановительные работы.

Андрей Сазонов