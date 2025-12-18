В Удмуртии до 2030 года во всех школах и учреждениях СПО появятся Wi-Fi

До конца 2030 года во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования Удмуртии будет обеспечен доступ к Wi-Fi и установлены системы видеонаблюдения, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Работы по развитию IT-инфраструктуры начнутся в 2026 году. В рамках проекта будет оснащено 792 учебных здания. Удмуртия получит субсидию из федерального бюджета в размере более 95 млн руб., а софинансирование со стороны региона составит 2%. В 2026 году сети Wi-Fi и системы видеонаблюдения будут организованы на 69 объектах.

Анастасия Лопатина