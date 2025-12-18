Экс-главу минимущества Приангарья осудили по делу о неисполнении решений суда

Кировский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении экс-министра имущественных отношений Иркутской области Марины Быргазовой. По делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 315 УК РФ) ей запретили сроком на 3,5 года занимать должности на госслужбе, сообщает СУ СКР региона.

Согласно версии следствия, фигурантка дела намерено не обеспечила исполнение судебных решений о предоставлении жилья 13 детям-сиротам. «Располагая бюджетными средствами, она не предприняла мер для реализации этих решений»,— говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае 2025 года по ходатайству следствия Марину Брызгалову отстранили от должности министра. На этом посту она работала с конца 2019 года.

Александра Стрелкова